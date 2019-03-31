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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019: В Україні триває підрахунок голосів

Закінчився перший тур виборів президента України, тепер у ЦВК триває підрахунок голосів.

Вибори 2019: В Україні триває підрахунок голосів

О 20.00 закінчився перший тур виборів президента України, тепер у ЦВК триває підрахунок голосів.

Наразі у ЦВК опрацювали 0,57% всіх голосів.

Лідирує Володимир Зеленський з показником 28,09% голосів, далі Петро Порошенко з результатом 16,99%, а Юлія Тимошенко третя з показником – 16,98%.

ЧитайтеПерший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,4% став Володимир Зеленський.

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.

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