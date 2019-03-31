Закінчився перший тур виборів президента України, тепер у ЦВК триває підрахунок голосів.
О 20.00 закінчився перший тур виборів президента України, тепер у ЦВК триває підрахунок голосів.
Наразі у ЦВК опрацювали 0,57% всіх голосів.
Лідирує Володимир Зеленський з показником 28,09% голосів, далі Петро Порошенко з результатом 16,99%, а Юлія Тимошенко третя з показником – 16,98%.
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Лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,4% став Володимир Зеленський.
Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.
Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.
Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.