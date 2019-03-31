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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019. Як проходить національний екзит-пол

Результати Національного екзит-полу виборів президента України Факти ICTV опублікують о 20.00.

Вибори 2019. Як проходить національний екзит-пол

Результати Національного екзит-полу виборів президента України 2019 будуть опубліковані на сайті Факти ICTV рівно о 20.00.

Робота інтерв’юерів, які працюють у день виборів, у фонді Демократичні ініціативи оцінюють як нормальну.

Приблизна похибка Національного екзит-полу не перевищує 1,3%, для лідерів президентських перегонів – 2,5%, для інших кандидатів – 2%.

– Особливості екзіт-полу: великий досвід 15 років, чітка методологія, відкритість, повністю все анонімно: людина сама заповнює анкету і кидає в скриньку. Не фінансує жодна політсила, а міжнародні організації, зокрема фонд Відродження, ЄС і Канада, – розповіла на брифінгу директор Фонду Ірина Бекешкіна.

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Вибори 2019. Як проходить національний екзит-пол / 8 фотографий

Читайте: Екзит-пол – вибори в Україні 2019

Також повідомляється про те, що в селі на Сумщині  голова комісії перешкоджала роботі інтерв’юерів і сказала усім на дільниці не відповідати на питання. Цю ситуацію вдалося вирішити.

Крім цього у Кривому Розі було помічено екзит-пол із символікою одного з кандидатів.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Демократичні Ініціативи 

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