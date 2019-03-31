Сьогодні українці обирають президента. Перша виборча дільниця відкрилася в Австралії.

Першими свої голоси почали віддавати громадяни України в Австралії. У Канберрі ділянка, утворена при посольстві України, відкрилася о 8.00 за місцевим часом (за київським часом 30 березня 23.00).

Там можуть також проголосувати українці Нової Зеландії.

Українці на виборах 2019 голосують у 72 країнах світу. Всього у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію.

Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019

До речі, Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.