Сьогодні українці обирають президента. Перша виборча дільниця відкрилася в Австралії.
Першими свої голоси почали віддавати громадяни України в Австралії. У Канберрі ділянка, утворена при посольстві України, відкрилася о 8.00 за місцевим часом (за київським часом 30 березня 23.00).
Там можуть також проголосувати українці Нової Зеландії.
Українці на виборах 2019 голосують у 72 країнах світу. Всього у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію.
Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019
До речі, Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.
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