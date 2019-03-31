Національний екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах президента 2019 в Україні по регіонах.

Екзит-пол оприлюднив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.

Так, за Володимира Зеленського найбільше проголосували на півдні країни – 42,1%, а найменше в західній частині України – 21,8%.

Центр – 28,5%, а схід – 31%.

Петра Порошенка підтримали найбільше на заході України – 25,8, менше – на сході країни – 9,4%.

Південь – 11,4%, а центр – 19,3%.

А ось Юлію Тимошенко практично однаково на заході і в центрі України – 17,6% і 17,4% відповідно.

Південь – 9,6%, а схід України – 7,4%.

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За Юрія Бойка проголосував найбільше схід країни – 27,4%.

Цетр – 5,7%, захід – 1,9%, а південь країни – 14,8%.

Захід підтримав Анатолія Гриценка на 12,6%, центр – 7,5%, схід – 2,7%, а південь України – 3,2%.

Дивіться детальні результати опитування Національного екзит-полу за регіонами у таблиці нижче.

Нагадаємо, Факти ICTV ведуть онлайн виборів президента 2019 в Україні.