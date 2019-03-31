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Вибори президента України: у Мінську на дільницю не пустили російські ЗМІ

На закордонну виборчу дільницю у Мінську (Білорусь) не пустили представників російських ЗМІ.

Вибори президента України: у Мінську на дільницю не пустили російські ЗМІ

На закордонну дільницю для голосування за президента України у Мінську (Білорусь) не пустили представників російських ЗМІ.

Відповідне рішення прийняла виборча комісія.

Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)

Російські журналісти могли знімати лише за парканом. Мова йде про кореспондентів ТАСС, РИА-Новости, РЕН-ТВ та НТВ.

Представники українських, білоруських та міжнародних ЗМІ вільно відвідували дільницю.

Раніше Факти ICTV писали, як проходить національний екзит-пол.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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