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Факти / Україна / Суспільство

Вибори президента України: як проголосували політики і зірки

В Україні проходить голосування на виборах президента України. Свій громадянський обов’язок пришли виконати політики, громадські діячі, телеведучі та зірки шоу-бізнесу.

Вибори 2019

Факти ICTV зробили підбірку зі сторінок політиків і зірок у соцмережах – як вони взяли участь у голосуванні на президентських виборах в Україні.

У поле зору потрапили прем’єр-міністр Володимир Гройсман та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

 

Читайте: Виборці без паспортів, Кличко з велосипедом та Тимошенко з квітами: як проходять вибори 2019

Всю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: КВУ

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