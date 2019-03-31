В Україні проходить голосування на виборах президента України. Свій громадянський обов’язок пришли виконати політики, громадські діячі, телеведучі та зірки шоу-бізнесу.
Факти ICTV зробили підбірку зі сторінок політиків і зірок у соцмережах – як вони взяли участь у голосуванні на президентських виборах в Україні.
У поле зору потрапили прем’єр-міністр Володимир Гройсман та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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Всю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: КВУ
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