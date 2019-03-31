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Факти / Україна

Виконала обов’язок: киянка народила на виборчій дільниці

Жителька Києва народила на одній з виборчих дільниць.

Виконала обов’язок: киянка народила на виборчій дільниці

У Києві під час виборів в Україні 2019 жінка народила дівчинку на одній з виборчих дільниць, яка знаходиться в пологовому будинку на Подолі.

Користувачі мережі жартують, що породіля чесно виконала свій громадянський обов’язок.

Наразі уточнюється інформація про те, чи жінка народжувала саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо у приміщенні виборчої дільниці.

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Про стан новонародженої лікарі не повідомляли.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.

Джерело: Рена Назарова

Фото: Unsplash

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