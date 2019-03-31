Кандидат президенти України Володимир Зеленський висловив згоду на дебати з Петром Порошенко.

Володимир Зеленський готовий у другому турі виборів президента України піти на дебати з Петром Порошенко.

– Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв’ю. У мене дуже мало часу в житті, – заявив Зеленський.

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Раніше Петро Порошенко назвав дебати ключовим елементом другого туру виборів.

20 березня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко і нардеп Марія Іонова зареєстрували законопроект про обов’язкові дебати кандидатів перед другим туром виборів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.