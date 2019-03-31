PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

Які документи потрібні, щоб проголосувати на виборах президента – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які документи потрібно взяти з собою на вибори

До документів, які потрібно взяти з собою на вибори президента України 2019, щоб проголосувати, належать:

  • паспорт громадянина України;
  • тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство);
  • військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Без пред’явлення одного із цих документів виборча комісія не видасть бюлетень.

Варто звернути увагу, що закордонний паспорт підходить тільки для голосування за межами України.

Читайте: Коли будуть результати виборів 2019

Крім того, члени виборчої комісії не можуть відмовити вам у видачі бюлетеня, якщо ви вчасно не змінили фото в паспорті або не принесли довідку про місце реєстрації, якщо прийшли голосувати з ID-карткою.

Бюлетень для голосування віддають виборцю після того, як він поставить свій підпис у списку виборців та на контрольному талоні в бюлетені.

Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019: Ляшко показав журналістам свій бюлетень
Вибори 2019: поліція отримала 151 повідомлення, відкрито кримінальне провадження
Чи можна фотографувати бюлетень на виборах 2019
На одній з виборчих дільниць на Чернігівщині кинули запальну суміш
Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00
В Україні залишається закритою одна виборча дільниця – ЦВК
Що не слід одягати та які документи брати – всі правила голосування
Вибори 2019: у Варшаві утворилися довжелезні черги
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка