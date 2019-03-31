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Факти / Україна

Явка виборців на 11.00 становить 16,49% – дані ЦВК з 175 округів

Явка виборців під час голосування на виборах президента 2019 становить 16,49% за даними 175 округів.

Явка виборців на 11.00 становить 16,49% – дані ЦВК з 175 округів

Явка виборців на виборах в Україні станом на 11:00 склала 16,49% за даними 175 виборчих округів.

Про таку цифру повідоми у Центрвиборчкомі.

Дані про активність виборців поступили з 175 округів по всій Україні, за винятком Миколаївської та Херсонської областей. Загальна кількість територіальних виборчих округів на території країни складає 199.

При цьому найбільш висока явка була зафіксована в Кіровоградській області (21,62% виборців). Найбільш низька явка була зафіксована в Закарпатській області (7,95%), Чернівецькій (9,94%), Івано-Франківській (10,07%).

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У Вінницькій області явка склала 17,01%, у Волинській – 14,45%, Дніпропетровській – 19,48%, Донецькій – 18,24%, Житомирській – 16,33%, Закарпатській – 8,3%, Запорізькій – 21, 09%, Івано-Франківській – 11,16%, Київській – 17,14%, Кіровоградській – 18,82%, Луганській – 20,61%, Львівській – 12,18%, Миколаївській – 19,45%.

Одеська область показала явку 14,31%, Полтавська – 20,55%, Рівненська – 14,13%, Сумська – 19,20%, Тернопільська – 12,46%, Харьковская- 16,9%, Хмельницька – 16,31% , Черкаська область – 19,81%, Чернівецька – 10,47%, Чернігівська 18,54%, Херсонська – 18,94%, м.Київ – 15,62%.

До слова, в Україні досі не працює виборча дільниця в Ізмаїлі, що на Одещині.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами президента в Україні онлайн.

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