Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що його здивував високий рейтинг Володимира Зеленського, а потрапляння Петра Порошенка до другого туру назвав передбачуваним.

Голова Верховної ради Андрій Парубій у студії Фактів ICTV назвав результати виборів президента по екзит-полу передбачуваними.

– Чесно кажучи для мене був досить дивним високий рейтинг Зеленського, але це реальність. І звичайно передбачувано, що президент Петро Порошенко зайняв тверде друге місце, – зазначив Парубій.

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Також він додав, що результати екзит-полів мінімально відрізняються від офіційних даних.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.