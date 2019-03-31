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Факти / Україна / Політика

Зеленський здивував, а Порошенко передбачуваний – Парубій про результати екзит-полів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що його здивував високий рейтинг Володимира Зеленського, а потрапляння Петра Порошенка до другого туру назвав передбачуваним.

Зеленський здивував, а Порошенко передбачуваний – Парубій про результати екзит-полів

Голова Верховної ради Андрій Парубій у студії Фактів ICTV назвав результати виборів президента по екзит-полу передбачуваними.

– Чесно кажучи для мене був досить дивним високий рейтинг Зеленського, але це реальність. І звичайно передбачувано, що президент Петро Порошенко зайняв тверде друге місце, – зазначив Парубій.

Читайте: Результати екзит-полу: чому підсумки очікувані

Також він додав, що результати екзит-полів мінімально відрізняються від офіційних даних.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

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