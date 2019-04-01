Українська металургія на сьогодні – друге після сільського господарства джерело валютних надходжень. І один з найбільших роботодавців країни. Тим часом галузь уже не перший рік потерпає від дефіциту основної сировини.

Дефіцит брухту виник після окупації промислових районів Донбасу. Відтак Україна була змушена серйозно задуматись над тим, як обмежити вивезення цінного ресурсу. Вирішили запровадити мито на експорт металобрухту. Замість неефективного ліцензування.

Мито, на переконання експертів – цілком цивілізований ринковий інструмент. Завдяки миту дефіцит металобрухту в Україні зменшився вдесятеро.

Звісно, витримати міжнародну конкуренцію непросто. Тим більше, коли ціна на металобрухт на світових ринках невпинно зростає. Тож Верховна Рада наприкінці лютого вирішила підвищити вивізне мито з 42 до 58 євро за тонну. Але цей закон досі не набув чинності. Один з народних депутатів заблокував його підписання.

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Тож, стара митна ставка продовжує діяти. Даючи зелене світло вивезенню цінної сировини. Основними споживачами українського металобрухту є Туреччина і Молдова. Точніше, Молдавський металургійний завод, розташований у невизнаній Придністровській республіці. Фактично – російському військовому анклаві.

Завод у місті Рибниця донедавна належав одному з російських олігархів. Але він нібито передав підприємство уряду самопроголошеної республіки Придністров’я. Безкоштовно.

Завод отримує електрику від російських спонсорів майже задарма. А відтак може купувати сировину за завищеними цінами. Зрештою, торік більше половини українського брухту пішло саме в Придністров’я. І немає жодних гарантій, що саме з цього металу не була зроблена російська зброя, яка вбиває українців на Донбасі.

Зрештою, минулого року Україна включила придністровський завод до санкційного списку. І експорт металобрухту з України зменшився на третину. Хвацькі ділки навіть намагалися возити брухт до Придністров’я контрабандою.

Тим часом, нині брухт можна знову вивозити і без контрабандистів. Бо Україна несподівано скасувала санкції для того ж металургійного заводу у Придністров‘ї.

Незрозумілому рішенню українського РНБО неабияк зраділи у невизнаній республіці. Президент проросійського Придністров’я навіть повідомив, що скасування санкцій додасть майже півтора відсотки ВВП для їхньої економіки. Тепер же путінські васали знову зможуть отримувати українську сировину легально. Бо Україна, фактично, добровільно віддає власні ресурси.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Укрметалургпром закликає Укрзалізницю переглянути умови продажу металобрухту.