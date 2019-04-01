PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Гриценко йде на парламентські вибори

Анатолій Гриценко заявив, що має намір брати участь у парламентських виборах в Україні.

Гриценко йде на парламентські вибори

Анатолій Гриценко заявив, що разом з командою буде брати участь у парламентських виборах.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,6% став Володимир Зеленський. На другому місці Петро Порошенко – 17,8% голосів, а третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2%.

Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли в Україні парламентські вибори
Знайшли у списках: дружину Гриценка Мостову запросили проголосувати
Декларації кандидатів у президенти: радянський автопром, нерухомість у Росії та мільйони готівкою
У нас спільні погляди на майбутнє України! Дружина Гриценка про вибори 2019
Донбас можна повернути за 5 років і це не утопія – Гриценко
Це будуть тисячі жертв! Суперечка Гриценка і Фесенка щодо легалізації зброї
Гриценко планує скасувати призов, легалізувати зброю і подвійне громадянство
Реклама, маніпуляції, популізм: як змінювалися рейтинги кандидатів в президенти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка