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Факти / Україна

Результати виборів: хто став лідером по Києву

Володимир Зеленський став лідером по Києву за кількістю отриманих голосів під час виборів в Україні.

Вибори

Володимир Зеленський став лідером за кількістю голосів у Києві на виборах президента України 2019.

У Києві працювали 12 округів – 211-223. З них ЦВК вже опрацювала 91,41% протоколів.

У голосуванні взяли участь 1 330 950 виборців.

Друге місце Володимир Зеленський зайняв у 211, 217, 221, 223  виборчих округах.

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Результати виборів: хто став лідером по Києву / 14 фотографий

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 онлайн

Нагадаємо, за результатами виборів президента по екзит-полу, у другий тур виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Лідером першого туру з результатом 30,4% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко – 17,8%, на третьому місці Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

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