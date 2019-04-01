Володимир Зеленський став лідером по Києву за кількістю отриманих голосів під час виборів в Україні.
Володимир Зеленський став лідером за кількістю голосів у Києві на виборах президента України 2019.
У Києві працювали 12 округів – 211-223. З них ЦВК вже опрацювала 91,41% протоколів.
У голосуванні взяли участь 1 330 950 виборців.
Друге місце Володимир Зеленський зайняв у 211, 217, 221, 223 виборчих округах.
Результати виборів: хто став лідером по Києву / 14 фотографий
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Нагадаємо, за результатами виборів президента по екзит-полу, у другий тур виходять Петро Порошенко та Володимир Зеленський.
Лідером першого туру з результатом 30,4% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко – 17,8%, на третьому місці Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.
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