PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ми продовжуємо нести свій прапор: Вакарчук про результати виборів президента

Музикант Святослав Вакарчук відреагував на завершення першого туру президентських виборів в Україні.

Ми продовжуємо нести свій прапор: Вакарчук про результати виборів президента

Музикант Святослав Вакарчук відреагував на завершення першого туру виборів президента, опублікувавши у Twitter слова із пісні гурту Океан Ельзи Еверест.

Він вірить, що Українці зможуть здолати будь-яку вершину і встати на власному Евересті.

– Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль, Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль. І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуєм іти на власний Еверест, – написав Вакарчук.

 

Читайте: Явка на виборах 2019 в Україні

До слова, Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Без жартів: що пишуть іноземні ЗМІ про вибори президента в Україні
Результати голосування в Антарктиді: хто переміг на найвіддаленішій дільниці
До кого та чий електорат відійде в другому турі виборів
Другий тур виборів президента України 2019: дата, особливості
Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)
Підраховано 91,08% голосів. Кого обрали українці за кордоном
Перші результати виборів 2019: ЦВК опрацювала 37,5% протоколів
Скільки виборців не прийшли на вибори президента 2019 – ЦВК
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка