Музикант Святослав Вакарчук відреагував на завершення першого туру президентських виборів в Україні.

Музикант Святослав Вакарчук відреагував на завершення першого туру виборів президента, опублікувавши у Twitter слова із пісні гурту Океан Ельзи Еверест.

Він вірить, що Українці зможуть здолати будь-яку вершину і встати на власному Евересті.

– Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль, Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль. І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуєм іти на власний Еверест, – написав Вакарчук.

«Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль,

Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль.

І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест.

Ми продовжуєм іти на власний Еверест»

Знаю – разом зможемо здолати будь-яку вершину! https://t.co/IKE1Hx9zOr — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 марта 2019 г.

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До слова, Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.