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Факти / Україна / Політика

На Закарпатті голова виборчкому потрапила в ДТП

Голова дільничної комісії потрапила в ДТП, коли перевозила виборчі бюлетені.

На Закарпатті голова виборчкому потрапила в ДТП

На Закарпатті  голова дільничної комісії в селищі Буштино Тячівського району потрапила в ДТП за участі автомобіля, в якому перевозились виборчі бюлетені.

Інцидент трапився опівночі, на автодорозі не розминулися автомобілі Mercedes Sprinter та Iveco.

Внаслідок аварії 47-річна жінка, голова ДВК №210535 отримала незначні тілесні ушкодження.

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 (ОНЛАЙН)

Бюлетні перевозилися в спеціальному концерні Iveco, тому документація жодним чином не пошкодилася. Бюлетені перевантажили в інший автомобіль й доставили на окружну виборчу комісію в Хуст.

Нагадаємо, результати виборів 2019 підраховано на 80%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Джерело: Нацполіція

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