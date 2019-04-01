Голова дільничної комісії потрапила в ДТП, коли перевозила виборчі бюлетені.
На Закарпатті голова дільничної комісії в селищі Буштино Тячівського району потрапила в ДТП за участі автомобіля, в якому перевозились виборчі бюлетені.
Інцидент трапився опівночі, на автодорозі не розминулися автомобілі Mercedes Sprinter та Iveco.
Внаслідок аварії 47-річна жінка, голова ДВК №210535 отримала незначні тілесні ушкодження.
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Бюлетні перевозилися в спеціальному концерні Iveco, тому документація жодним чином не пошкодилася. Бюлетені перевантажили в інший автомобіль й доставили на окружну виборчу комісію в Хуст.
Нагадаємо, результати виборів 2019 підраховано на 80%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.
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