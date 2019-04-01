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Факти / Україна

Наймасовіше порушення на виборах 2019

Наймасовішим порушенням на виборах 2019 стало розголошення таємниці голосування.

Вибори

Розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня стали найпоширенішими порушеннями під час виборів 2019.

– І те, й інше є серйозним порушенням. Оскільки фотографування виборчого бюлетеня може мати дві причини – просто бажання оприлюднити результати голосування у соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу, – розповіла координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Порушення також торкнулися і процедурних моментів. Але їх відсоток у порівнянні з виборами у 2014 році менше, що є прогресом.

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До речі, Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полом.

Джерело: Радіо Свобода

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