Наймасовішим порушенням на виборах 2019 стало розголошення таємниці голосування.
Розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня стали найпоширенішими порушеннями під час виборів 2019.
– І те, й інше є серйозним порушенням. Оскільки фотографування виборчого бюлетеня може мати дві причини – просто бажання оприлюднити результати голосування у соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу, – розповіла координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.
Порушення також торкнулися і процедурних моментів. Але їх відсоток у порівнянні з виборами у 2014 році менше, що є прогресом.
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До речі, Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полом.
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