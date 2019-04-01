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Опалювальний сезон завершився у трьох містах України

У Херсоні, Дніпрі та Одесі станом на 1 квітня завершився опалювальний сезон.

Опалювальний сезон

Місцева влада Херсона, Дніпра та Одеси повідомила про відключення опалення через підвищення середньодобової температури повітря.

При цьому у Херсоні опалювальний сезон для шкіл, дитсадків, лікарень та житлового фонду завершився у неділю, 31 березня.

У Дніпрі та в Одесі батареї відключили сьогодні, 1 квітня.

Читайте: У Києві здорожчали опалення і гаряча вода – нові тарифи

Нагадаємо, що раніше ми писали, коли закінчується опалювальний сезон у Києві.

Фото: Dreamstime

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