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Опрацьовано 90%: результати ЦВК по виборах президента

ЦВК опрацювала 90% протоколів, за результатами яких трійка лідерів залишається незмінною: Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

Опрацьовано 90%: результати ЦВК по виборах президента

Центральна виборча комісія опрацювала 90.70% протоколів.

Лідером першого туру президентських виборів залишається Володимир Зеленський, який набрав 30.26% голосів (5 126 811 голосів).

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 (ОНЛАЙН)

На другому місці Петро Порошенко – 15.98% (2 707 483 голосів), а на третій позиції Юлія Тимошенко – 13.36% (2 264 926 голосів).

Раніше Факти ICTV розповідали, як проходили вибори президента України у Луганській та Донецькій областях.

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