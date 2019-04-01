ЦВК опрацювала 90% протоколів, за результатами яких трійка лідерів залишається незмінною: Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.
Центральна виборча комісія опрацювала 90.70% протоколів.
Лідером першого туру президентських виборів залишається Володимир Зеленський, який набрав 30.26% голосів (5 126 811 голосів).
Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 (ОНЛАЙН)
На другому місці Петро Порошенко – 15.98% (2 707 483 голосів), а на третій позиції Юлія Тимошенко – 13.36% (2 264 926 голосів).
Раніше Факти ICTV розповідали, як проходили вибори президента України у Луганській та Донецькій областях.
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