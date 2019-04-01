Вибори президента України намагалися сфальсифікувати за допомогою ручок зі зникаючим чорнилом.
На виборах президента України у день голосування поліція отримала 232 повідомлення про порушення.
Правоохоронці звітують про дві порушених кримінальні справи. Перша стосується крадіжки бюлетеня, а друга – використання ручок зі зникаючим чорнилом.
Також поліція виписала адмінпротоколи за фактом появи на ділянках у нетверезому стані трьох членів виборчкому і одного виборця.
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Крім того, протягом дня до поліції надійшло три дзвінки про підозрілі предмети. Фахівці, які прибулі на місце, небезпечних речовин не виявили.
До слова, в громадянській мережі Опора розповіли про наймасовіші порушенням на виборах 2019.
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