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Факти / Україна / Політика

П’яні члени комісій і зникаючі чорнила: як голосував Київ

Вибори президента України намагалися сфальсифікувати за допомогою ручок зі зникаючим чорнилом.

П’яні члени комісій і зникаючі чорнила: як голосував Київ

На виборах президента України у день голосування поліція отримала 232 повідомлення про порушення.

Правоохоронці звітують про дві порушених кримінальні справи. Перша стосується крадіжки бюлетеня, а друга – використання ручок зі зникаючим чорнилом.

Також поліція виписала адмінпротоколи за фактом появи на ділянках у нетверезому стані трьох членів виборчкому і одного виборця.

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Крім того, протягом дня до поліції надійшло три дзвінки про підозрілі предмети. Фахівці, які прибулі на місце, небезпечних речовин не виявили.

До слова, в громадянській мережі  Опора розповіли про наймасовіші порушенням на виборах 2019.

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Результати

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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