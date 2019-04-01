Наразі Центральна виборча комісія вже опрацювала 37,5% протоколів у першому турі виборів президента.

Центральною виборчою комісією опрацьовано 37,5% протоколів по Україні у першому турі президентських виборів.

Лідером президентських перегонів залишається Володимир Зеленський. За нього віддали голоси 30,22% виборців.

Разом із ним у другий тур проходить президент Петро Порошенко, якого на виборах підтримали 16,68% громадян.

Юлія Тимошенко знаходиться на третьому місці з підтримкою у 13,16% голосів.

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Четверте і п’яте місце посіли відповідно Юрій Бойко (11,44%) і Анатолій Гриценко (7,06%).

До слова, явка на виборах 2019 в Україні перевищила показник 2014 року.