Онлайн-підрахунок голосів на виборах 2019 свідчить про те, що кандидат Володимир Зеленський трохи зміцнив перевагу.
Володимир Зеленський після підрахунку 60,28% голосів виборців трохи зміцнив лідерство на виборах президента України.
За нього проголосували 30,36% виборців.
Читайте: Перший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)
За Зеленським слідують Петро Порошенко (16,40%), Юлія Тимошенко (13,08%), Юрій Бойко (11,58%) і Анатолій Гриценко (7,07%). Решта кандидатів набрали менше 7% кожен.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полу.
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