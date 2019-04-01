Змінилися терміни дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі.

Правила перетину лінії розмежування на Донбасі змінені.

Тепер заяви, які подаються або переподаются з 28 березня отримують необмежений термін дії.

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Заяви, які вже подані і оброблені до 28 березня мають термін дії 1 рік. Після цього їх можна буде переподати з необмеженим терміном дії.

Щоб продовжити термін дії раніше наданого дозволу необхідно

– авторизуватись на сайті Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей;

– у розділі Історія заяв знайти відповідну заяву і переподати її, скорегувавши особисті дані.

Переподати заяву може тільки той, хто її зареєстрував.

Кнопка переподати активується за два місяці до закінчення терміну дії дозволу.

Заяви, які не були переподані до закінчення встановленого терміну дії дозволу, будуть видалені.

Раніше Верховна Рада ввела штрафи за порушення іноземцями заборони в’їзду в Україну і за порушення порядку перетину лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України