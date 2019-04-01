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Факти / Світ

Пройшли не бездоганно: у Європарламенті вказали недоліки виборів в Україні

У Європарламенті оцінили вибори президента в Україні як конкурентні, але не бездоганні.

европарламент

Глава спостережної місії та депутат Європарламенту від Польщі Даріуш Росаті назвав вибори президента України, які пройшли 31 березня, конкуретними, але не бездоганними.

Вибори були конкуретними, тому ніхто з кандидатів не міг бути визначений як переможець.

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Він зазначив, вибір серед кандидатів був різноманітним і відображав безліч політичних альтернатив.

Дипломат сказав, що незважаючи на це, вони були не бездоганними.

– Надходили повідомлення про випадки підкупу голосів та неправомірного використання адміністративних ресурсів. Нейтралітет деяких високопоставлених державних чиновників ставиться під сумнів через їх передвиборну діяльність, – сказав він.

Також він звернув увагу на те, що доступ кандидатів до засобів масової інформації був явно незбалансований і нерівний.

Ще одним недоліком стала відсутність дебатів між кандидатами.

– Для багатьох виборців було занадто складно реєструватися або брати участь у голосуванні. Ми щиро очікуємо, що це буде виправлено до парламентських виборів, – резюмував євродепутат.

Раніше Факти ICTV розповідали, як проходили вибори президента України у Луганській та Донецькій областях.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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