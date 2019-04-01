Згідно з підрахунком голосів на виборах 2019 на антарктичній станції Академік Вернадський за Петра Порошенка проголосувало найбільше людей – 19 полярників.

Результати голосування на виборах 2019 в Антарктиді показали, що за Петра Порошенка свій голос віддали 19 осіб, за Володимира Зеленського – 5, а за Анатолія Гриценка – 3.

За Ігоря Шевченка і Руслана Кошулинського проголосувало по два полярника. Ще по одному голосу отримали Олександр Мороз, Ігор Смешко, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолець та Юрій Бойко.

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Нагадаємо, що на закордонному виборчому окрузі було оброблено 89,10% протоколів. Факти ICTV публікували, кого обрали українці за кордоном.

Також Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полу.

Джерело: ОПОРА