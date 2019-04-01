За даними громадської організації Опора, до другого туру виборів президента України пройдуть Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
У громадській організації Опора привели свої дані щодо першого туру виборів президента України.
За інформацією громадської організації, до другого туру президентських виборів пройде Володимир Зеленський з підтримкою в 30,1% голосів.
Максимальна похибка для зазначеного кандидата становить 0,7%.
Разом з ним у другий тур пройде Петро Порошенко, який повинен отримати 15,07% голосів виборців.
Максимальна похибка у цього кандидата також 0,7%.
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Третє місце повинна зайняти Юлія Тимошенко, підтримка якої складе 13,3%. Максимальна похибка в даному випадку – 0,4%.
Координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська вважає, що їхні дані є найбільш достовірними і точними на даний момент.
До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн за результатами першого туру виборів президента України.