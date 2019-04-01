Результати голосування на виборах президента Україні показують, що найбільше підтримують лідера перегонів Володимира Зеленського на Дніпропетровщині.

31 березня в Україні пройшов перший тур виборів президента України 2019. Центральна виборча комісія вже підрахувала 80% голосів виборців.

Лідирує у волевиявленні Володимир Зеленський. За нього віддали свої голоси 30,41% виборців.

На другом місці йде Петро Порошенко з результатом 16,03% голосів.

Зеленський лідирує у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях та у Києві.

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Найбільшу кількість голосів кандидат отримав від мешканців Дніпропетровщини – 697 738 голосів.

Петро Порошенко перемагає в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях.

Найбільшу підтримку нинішній президент отримав від мешканців Львівщини – 418 938 голосів.

До слова, в ЦВК вже закликали кандидатів-лідерів готуватися додругого туру виборів президента України.