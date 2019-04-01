ЦВК опрацювала більше 60% протоколів й в Україні і світі вже почали реагувати на результати першого туру виборів президента.

Голова Представництва Європейського Союзу Хюг Мінгарелл заявив, що перший тур виборів президента України було проведено належним чином.

– Зрозуміло, що ми очікуємо на оцінку БДІПЛ. Я знаю, що перші оціночні результати будуть представлені сьогодні. До цього часу ми нічого не чули про серйозні порушення закону, але ми повинні чекати на оцінку БДІПЛ, – сказав він.

Американський професор політичних наук Майкл Макфол оголосив свій вердикт виборам президента в Україні і назвав їх справжнім проявом демократії.

– День виборів в Україні і ніхто не знає хто переможе. Це – демократія, – написав Макфол.

А ось російська журналістка Ксенія Собчак навіть заздрить тому, що в Україні проходять такі вибори, в яких може бути другий тур і не можна точно сказати, хто ж стане президентом.

– Чи доживемо ми до розуміння того, що головний принцип демократії: Неважливо хто, головне щоб вони змінювалися, – підсумувала Собчак.

Читайте: Явка на виборах 2019 в Україні

Українці також почали ділитися враженнями у Facebook, і виявилося, що голоси військових майже порівну розподілилися між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко.

Election day in Ukraine and no one knows who will win. That’s democracy. — Michael McFaul (@McFaul) 31 марта 2019 г.

До слова, стежити за підрахунком голосів на виборах президента України ви можете в текстовому онлайні Фактів ICTV.