Голова Представництва Європейського Союзу Хюг Мінгарелл заявив, що перший тур виборів президента України було проведено належним чином.

– Зрозуміло, що ми очікуємо на оцінку БДІПЛ. Я знаю, що перші оціночні результати будуть представлені сьогодні. До цього часу ми нічого не чули про серйозні порушення закону, але ми повинні чекати на оцінку БДІПЛ, – сказав він.

Американський професор політичних наук Майкл Макфол оголосив свій вердикт виборам президента в Україні і назвав їх справжнім проявом демократії.

А ось російська журналістка Ксенія Собчак навіть заздрить тому, що в Україні проходять такі вибори, в яких може бути другий тур і не можна точно сказати, хто ж стане президентом.

Українці також почали ділитися враженнями у Facebook, і виявилося, що голоси військових майже порівну розподілилися між Володимиром Зеленським і Петром Порошенко.

Election day in Ukraine and no one knows who will win. That’s democracy.

— Michael McFaul (@McFaul) 31 марта 2019 г.