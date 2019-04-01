У штабі Володимира Зеленського заявили про відсутність системних порушень, які могли б вплинути на результати виборів президента України.

Головний юрист виборчого штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що вони не виявили системних порушень, які могли вплинути на результат виборів у 1 турі.

– Дані ЦВК дозволяють говорити, що цифри екзит-полів і нашого паралельного підрахунку голосів підтверджуються, – сказав Галайчук.

Тривала обробка інформації в окружних виборчих комісіях – основна проблема, яку зафіксували у штабі. Наприклад, окружком в Ірпені по 2,5-3 год приймав документи від однієї ДВК, тому люди не витримували і залишали виборчу документацію без належного контролю.

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Кординатор штабу Олександр Корнієнко розповів, що їхні результати підрахунку голосів корелюються з даними екзит-полів і Центральної виборчої комісії. Розбіжності зафіксовані в деяких областях з коливанням 1-2%.

– Наша система паралельного підрахунку повністю спрацювала. На 02.30 ночі ми мали інформацію з близько 60% дільниць. Це дуже високий показник, – сказав координатор ЗеКоманди.

Також він додав, що на одному з округів на Житомирщині вперше здали електронний протокол до ЦВК.

– Ми вітаємо будь-які способи пришвидшення підрахунку голосів для встановлення результату виборів, – наголосив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо,екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах і Володимир Зеленський очолює цей рейтинг.