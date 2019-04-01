У голосуванні за президента України на виборах 2019 не брали участь майже 11 млн виборців.
11 млн виборців не прийшли на вибори 2019.
За даними ЦВК, кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 622 тис. 821 осіб. А бюлетені на виборах президента отримали 18 млн 817 тис. 656 осіб.
Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)
До речі, середні результати 187 округів по явці на виборах 2019 Україна склали 63,52%.
Нагадаємо, що Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полу.
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