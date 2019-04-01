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Факти / Україна

Скільки виборців не прийшли на вибори президента 2019 – ЦВК

У голосуванні за президента України на виборах 2019 не брали участь майже 11 млн виборців.

Скільки виборців не прийшли на вибори президента 2019 – ЦВК

11 млн виборців не прийшли на вибори 2019.

За даними ЦВК, кількість виборців, внесених до списку, склала 29 млн 622 тис. 821 осіб. А бюлетені на виборах президента отримали 18 млн 817 тис. 656 осіб.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)

До речі, середні результати 187 округів по явці на виборах 2019 Україна склали 63,52%.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полу.

Джерело: ЦВК

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