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Факти / Україна

Систему ЦВК намагалися сканувати з Росії, Індії та Китаю – Аваков

Кіберполіція зафіксували кілька спроб так званого сканування системи ЦВК.

аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що було зафіксовано кілька спроб сканування системи ЦВК з Росії, Китаю та Індії. Про це вона розповів в ефірі передачі Свобода Слова на ICTV.

Кіберполіція контролювала ситуацію, пов’язану з атакою на сервера.

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– В Україні це як правило виявилося зламані роутери з Росії. До нас намагаються пробитися різні хакери з Індії, Китаю, використовуючи VPN США, але основне базування в РФ. Всі атаки були успішно відбиті, і система працює без збоїв, – сказав він.

Також Аваков зазначив, що, починаючи з ночі голосування 31 березня було 2 662 звернень про порушення.

До речі, міжнародні спостерігачі розповіли, що вибори президента України пройшли чесно і з незначними порушеннями.

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