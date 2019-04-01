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Факти / Україна / Політика

ЦВК підрахувала 50% голосів: хто лідирує на виборах президента 2019

Онлайн-підрахунок голосів на виборах 2019 свідчить про лідерство у виборчих перегонах кандидата Володимира Зеленського.

ЦВК підрахувала 50% голосів: хто лідирує на виборах президента 2019

Центральна виборча комісія України станом на 8.35 опрацювала 50,36% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на виборах президента України.

За Володимира Зеленського проголосували 30,20% виборців, за Петра Порошенка – 16,64%, за Юлію Тимошенко – 13,08%, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,11%.

ЧитайтеПерший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Нагадаємо, що на закордонному виборчому окрузі було оброблено 89,10% протоколів. Факти ICTV публікували, кого обрали українці за кордоном.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента по екзит-полу.

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