Результати виборів 2019 підрахували вже на 70%. Лідерство у виборчих перегонах тримає Володимир Зеленський.
На виборах президента України після обробки 70,61% голосів лідирує Володимир Зеленський.
За цього кандидата, за даними Центральної виборчої комісії, проголосували 30,46% виборців.
Друге і третє місця з розривом у близько 3% посідають Петро Порошенко (16,18%) і Юлія Тимошенко (13,15%).
У Юрія Бойка – четверте місце і 11,54%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,05%.
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Решта кандидатів не набрали 7% голосів.
До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.
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