Результати виборів 2019 підрахували вже на 70%. Лідерство у виборчих перегонах тримає Володимир Зеленський.

На виборах президента України після обробки 70,61% голосів лідирує Володимир Зеленський.

За цього кандидата, за даними Центральної виборчої комісії, проголосували 30,46% виборців.

Друге і третє місця з розривом у близько 3% посідають Петро Порошенко (16,18%) і Юлія Тимошенко (13,15%).

У Юрія Бойка – четверте місце і 11,54%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,05%.

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Решта кандидатів не набрали 7% голосів.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.