Результати виборів 2019 підраховано на 80%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.

На виборах президента України після дня голосування відбувається підрахунок результатів.

Лідерство після обробки 80,33% голосів все ще тримає Володимир Зеленський.

Його результат на даний момент 30,41%.

На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 16,03% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці з показником в 13,24%.

У Юрія Бойка – четверте місце і 11,55%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,03%.

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Решта кандидатів не вийшли за 7% голосів.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.