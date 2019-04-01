Результати виборів 2019 підраховано на 80%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.
На виборах президента України після дня голосування відбувається підрахунок результатів.
Лідерство після обробки 80,33% голосів все ще тримає Володимир Зеленський.
Його результат на даний момент 30,41%.
На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 16,03% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці з показником в 13,24%.
У Юрія Бойка – четверте місце і 11,55%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,03%.
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Решта кандидатів не вийшли за 7% голосів.
До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.
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- Ні 52%, 106 votes106 votes 52%52%
- Не ходив на голосування 26%, 54 votes54 votes 26%26%
- Так 22%, 45 votes45 votes 22%22%