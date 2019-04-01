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Факти / Україна / Політика

ЦВК підрахувала 80% голосів – хто лідирує на виборах

Результати виборів 2019 підраховано на 80%. Лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський.

ЦВК підрахувала 80% голосів – хто лідирує на виборах

На виборах президента України після дня голосування відбувається підрахунок результатів.

Лідерство після обробки 80,33% голосів все ще тримає Володимир Зеленський.

Його результат на даний момент 30,41%.

На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 16,03% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці з показником в 13,24%.

У Юрія Бойка – четверте місце і 11,55%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,03%.

ЧитайтеПерший тур виборів президента в Україні (ОНЛАЙН)

Решта кандидатів не вийшли за 7% голосів.

До слова, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.

Результати голосування на виборах президента збіглися з Вашими очікуваннями?

  • Ні 52%, 106 votes
    106 votes 52%
    52%
  • Не ходив на голосування 26%, 54 votes
    54 votes 26%
    26%
  • Так 22%, 45 votes
    45 votes 22%
    22%
Всього голосів: 205

Джерело: УНІАН

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