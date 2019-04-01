Військові, які знаходяться на передовій у районі проведення ООС, збільшені виплати за березень отримають у квітні.

В квітні виплати у збільшеному розмірі отримають військовослужбовці ЗСУ за виконання ними в березні 2019 року завдань у складі підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, з 1 березня збільшено розміри виплат за участь в ООС на першій лінії зіткнення – на 2 тис. грн (загальна сума буде складати 12 тис. грн), на другій – на 1 тис. грн (загальна сума – 5,5 тис. грн).

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Також підвищено доплати морякам, які виконують бойові завдання в акваторії Азовського моря – 12 тис. грн за місяць пропорційно дням такої участі.

Військовослужбовець-контрактник із рядового складу за виконання завдань в ООС на першій лінії зіткнення отримуватиме збільшене грошове забезпечення від 22 157 грн, на другій лінії – від 15 557 грн.