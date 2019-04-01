Зокрема, в Австралії віддали свій голос 125 виборців із 1 737 зареєстрованих. За Петра Порошенка проголосували 69 виборців, Анатолія Гриценка – 19, а Володимира Зеленського – 4.

У В’єтнамі була вражаюча явка – 189 із 192. Порошенка підтримали 26 виборців, Зеленського – 17, а Гриценка – 10.

У Вірменії проголосували 148 із 399 виборців. За Зеленського – 56 виборців, Порошенка – 3, а за Юрія Бойка – 20.

У Індії зареєстровано 154 українці, а голосувати прийшли 58 осіб, з яких 30 голосів взяв Порошенко, 14 – Зеленський. І по 4 Ігор Смешко з Гриценком.

В Ірані голосували 48 осіб. І 18 голосів віддали Порошенку, 13 – Зеленському, а 7 – Тимошенко.

У Казахстані зареєстровані 4 227 виборців, проте на дільницю змогли прибути лише 149 виборців, з них 66 проголосували за Порошенка, 40 – за Зеленського, а за Смешка – 13.

У Киргизстані з 133 проголосували 43 особи. 19 голосів у Зеленського, 14 – Порошенка, а 4 – Смешка.

Китай мав 311 зареєстрованих осіб, з який голосували 209. 88 голосів віддали за Порошенка, 69 – за Зеленського і 16 за Тимошенко.

В Південній Кореї у списках були 221 виборець, голосували 104, з яких 40 голосів віддали Порошенку, 29 – Зеленському, а 12 – за Гриценка.

У Малайзії прийшли голосувати 106 виборців зі 132. Там 52 голоси віддали Порошенку, 24 – Зеленському і 12 Гриценку.

Сінгапур у списках мав 259 виборців. Прийшли голосувати – 163. 73 голоси віддали Порошенку, 47 – Зеленському і 14 – Гриценку.

У Таїланді зареєстрована 191 особа. За Порошенка віддали голос 56 виборців, Зеленського – 20, Гриценка і Смешка – по 6.

Туркменистан мав 207 виборців, проголосували 77 осіб. 36 голосів отримав Зеленський, 20 – Порошенко, а Бойко – 12.

В Японії з 461 особи проголосували лише 164, де 69 голосів віддали Порошенку, 28 – Зеленському, а Гриценку – 25.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV давали результати виборів президента по екзит-полу.

Фото: Andriy Beshta