В Сан-Франциско закрилася остання виборча дільниця, на якій можна було проголосувати на виборах президента України.
В Сан-Франциско о 20.00 (6.00 за київським часом) закрилася остання ділянка для голосування за кордоном на виборах президента України.
Тепер перший тур виборів президента України остаточно завершено.
До Центральної виборчої комісії почали надходити дані щодо голосування у США. Наразі опрацьовано близько 25% закордонних протоколів.
Загалом ЦВК опрацювала 56,18% протоколів.
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До слова, Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.
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