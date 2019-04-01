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Факти / Україна / Політика

Вибори президента України: закрилася остання виборча дільниця за кордоном

В Сан-Франциско закрилася остання виборча дільниця, на якій можна було проголосувати на виборах президента України.

Вибори президента України: закрилася остання виборча дільниця за кордоном

В Сан-Франциско о 20.00 (6.00 за київським часом) закрилася остання ділянка для голосування за кордоном на виборах президента України.

Тепер перший тур виборів президента України остаточно завершено.

До Центральної виборчої комісії почали надходити дані щодо голосування у США. Наразі опрацьовано близько 25% закордонних протоколів.

Загалом ЦВК опрацювала 56,18% протоколів.

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До слова, Факти ICTV публікували результати першого туру виборів президента по екзит-полу.

Джерело: УНІАН

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