Кандидатів у президенти, які пройшли до другого туру виборів, Національна суспільна телерадіокомпанія України запрошує узяти участь у дебатах.

Суспільне працює винятково на кошти платників податків, тому може стати майданчиком для незалежної дискусії кандидатів у президенти України на рівних умовах.

Згідно з законом про вибори президента, такі дебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19.00 та 22.00 в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин та транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу.

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Кандидати беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів або неможливості його участі, виділений для теледебатів час надається іншому.

– Суспільний мовник готовий до проведення теледебатів у визначеному законом порядку та надасть офіційні запрошення до участі в дебатах обом кандидатам одразу після офіційного оголошення результатів першого туру виборів на пост президента України, – йдеться у повідомленні.

До слова, в ЦВК вже закликали кандидатів-лідерів готуватися додругого туру виборів президента України.

Джерело: Суспільне