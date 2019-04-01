За 2018 рік доходи українців зросли на 9,9%. Загалом громадяни України отримали 3,22 трлн грн доходів із різних джерел.
Водночас зростання реальних доходів українців сповільнилося у порівнянні з 2017 роком, коли вони зросли на майже на 11%.
У структурі доходів 47,4% припадає на зарплату, 17,2% – змішані доходи від різних видів діяльності, 32,4% – державна соціальна допомога.
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При цьому чистий приріст заощаджень українців за минулий рік склав 16,8 млрд грн проти 3,2 трлн грн витрат.
Нагадаємо, у лютому середня зарплата в Україні склала 9,4 тис. грн, що на 20,4% більше ніж в лютому минулого року.
Джерело: Держстатистики
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