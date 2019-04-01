Кандидат в президенти Володимир Зеленський повинен представити свою команду політиків протягом наступних трьох тижнів.

Голова фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів у Бундестазі Давид Вадефул заявив, що Володимир Зеленський повинен представити свою команду до другого туру виборів президента України.

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За його словами, кандидат у президенти повинен також представити конкретні бачення змісту своєї політики.

Політик зазначив, що Україна зараз не може дозволити собі недосвідчене керівництво через конфлікт з РФ і складне соціально-економічне становище.

Нагадаємо, міжнародні спостерігачі зазначили, що вибори президента України пройшли чесно і з незначними порушеннями.

Джерело: cducsu.de