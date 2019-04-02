Великий відрив між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським став можливим через антисистемність українського народу.

Голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська вважає, що відрив майже в два рази між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським став можливим через антисистемність українців.

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– Українці за своєю суттю філософськи певним чином дещо антидержавні та антисистемні. Але не в конструкції держави, а в конструкції влади. Тому у нас за сім виборчих кампаній лише одного разу президент обирався двічі, – сказала вона.

До речі, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що було зафіксовано кілька спроб сканування системи ЦВК з Росії, Китаю та Індії.