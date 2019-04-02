Законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську Конституційний Суд України визнав конституційним.

КСУ надав висновок, в якому визнав, що перейменування Дніпропетровської області на Січеславську не порушує статей 157 і 158 Конституції.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 133 про систему адміністративно-територіального устрою України.

І тепер, за наявності позитивного висновку КСУ, зміни до Основного закону приймаються 226 голосами нардепів у першому читанні і 300 – на наступній сесії у другому.

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Нагадаємо, у листопаді 2018 року в Верховній Раді зареєстрували проект закону №9310-1, в якому пропонувалося змінити назву Дніпропетровської області на Січеславську.

7 лютого народні депутати 240 голосами підтримали перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Фото: КСУ