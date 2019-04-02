Існує загроза, що людей, які живуть не за місцем реєстрації, не встигнуть включити у списки виборців на другий тур.

Результати першого туру виборів президента України повинні бути оголошеними без затягування, щоб уникнути можливості невнесення до списків виборців на другий тур людей, які живуть не за місцем реєстрації.

Про це заявила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

За її словами, існує загроза, що 24% виборців (316 тисяч громадян) отримають усього п’ять днів на те, щоб змінити місце тимчасового голосування без зміни виборчої адреси.

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– Хоча перед першим туром виборів було 65 днів, – зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

Джерело: Громадське