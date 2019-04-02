2 квітня в Україні практично без опадів, на заході і півдні температура до +11°.
На сході пройдуть дощі, температура вночі до 0°, вдень до +10°.
Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі до -1°, вдень до +11°.
На заході України без опадів. Температура вночі до -2°, вдень до +11°.
У північних областях хмарно з проясненнями, температура вночі до -3°, вдень до +10°.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 2 квітня
У центрі без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +10°.
У Києві температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°.
До слова, читайте прогноз погоди в Україні на тиждень.
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