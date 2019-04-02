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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 2 квітня (КАРТА)

2 квітня в Україні практично без опадів, на заході і півдні температура до +11°.

Погода в Україні на сьогодні, 2 квітня (КАРТА)

На сході пройдуть дощі, температура вночі до 0°, вдень до +10°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі до -1°, вдень до +11°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -2°, вдень до +11°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура вночі до -3°, вдень до +10°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 2 квітня

У центрі без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +10°.

У Києві температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°.

До слова, читайте прогноз погоди в Україні на тиждень.

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