2 квітня в Україні практично без опадів, на заході і півдні температура до +11°.

На сході пройдуть дощі, температура вночі до 0°, вдень до +10°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура вночі до -1°, вдень до +11°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -2°, вдень до +11°.

У північних областях хмарно з проясненнями, температура вночі до -3°, вдень до +10°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 2 квітня

У центрі без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +10°.

У Києві температура повітря вдень +10°, ввечері – до +5°.

До слова, читайте прогноз погоди в Україні на тиждень.