У школах Києва 4 квітня розпочинається прийом дітей до першого класу. Пояснюємо, що для цього потрібно та які зміни відбулися порівняно з минулими роками.

Прийом заяв та документів для зарахування першокласників триватиме з 4 квітня до 31 травня.

Минулого року КМДА закріпила за кожною початковою школою територію обслуговування, так званий мікрорайон. Тому діти матимуть гарантоване право на першочергове зарахування у школи поблизу дому.

На освітній карті Києва можете знайти, які школи закріплені за вашим районом проживання.

Першочергове право на зарахування мають рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями конкретної школи, а також діти працівників та випускники дошкільного підрозділу цієї школи.

Які документи потрібно в перший клас

Заява батьків;

Копія паспорта батьків;

Копія свідоцтва про народження дити;

Оригінал медичної довідки;

Документ, що підтверджує місце проживання дитини у районі, на балансі, якого перебуває школа.

Якщо відомості про адресу дитини внесені до реєстру, то додаткових документів, що засвідчують місце проживання, не потрібно.

Якщо дитина не зареєстрована за місцем проживання

Необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг району і вже наступного дня школа отримає підтвердження про реєстрацію.

Батьки, які мають статус ВПО, додають витяг із довідки про реєстрацію тимчасово переміщених осіб для підтвердження місця проживання.

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Присутність дитини під час оформлення документів не потрібна.

Зарахування до першого класу

Уже 3 червня у школах Києва відбудеться зарахування дітей відповідно до їх гарантованого права, а також дітей, батьки яких обрали заклад, не закріплений за їх територією обслуговування, на вільні місця.

Якщо кількість поданих заяв більша, ніж кількість вільних місць, зарахування відбудеться за результатами жеребкування, що пройде у період із 5 до 10 червня.

Із 17 червня у школах Києва продовжиться прийом дітей до перших класів за наявності вільних місць: за місцем проживання – до 1 вересня та впродовж навчального року – у порядку надходження заяв.

Нагадаємо, Лілія Гриневич презентувала законопроект про реформу середньої освіти. Кабінет міністрів України схвалив проект реформи та направив його на розгляд до ВРУ.