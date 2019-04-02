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Факти / Україна / Політика

Результати виборів 2019. Зеленський і Порошенко у другому турі

Онлайн-підрахунок голосів на виборах 2019 свідчить про те, що у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Результати виборів 2019. Зеленський і Порошенко у другому турі

Центральна виборча комісія України станом на 9.20 опрацювала 97,80% протоколів дільничних виборчих комісій із підрахунку голосів на виборах президента України.

За Володимира Зеленського проголосували 30,26% виборців, за Петра Порошенка – 15,92%, за Юлію Тимошенко – 13,38%.

Остання через те, що відрив між нею і Порошенком становить 2,54%, втрачає шанс взяти участь як кандидат у наступному голосуванні.

Читайте: Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН)

Отже, у другому турі українці обиратимуть між Зеленським і Порошенком.

До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

Другий тур виборів призначено на 21 квітня.

Фото: Dreamstime

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