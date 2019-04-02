Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського представить план перших реформ на наступному тижні.

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського представить бачення перезапуску судової системи, реформи СБУ та антикорупційних органів на наступному тижні, заявив його радник Олександр Данилюк.

Він розповів, що в першу чергу “буде поставлена ​​з ніг на голову” судова система. Зокрема, Верховний суд і Апеляційний суд.

Також буде перезапуск антикорупційної інфраструктури в Україні.

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Радник додав, що в разі перемоги Зеленського на виборах дуже скоро відбудуться “перші посадки”.

Данилюк зазначив, що команда Зеленського наполягатиме на ухваленні Виборчого кодексу до парламентських виборів. Це буде зроблено для того, щоб отримати надійну більшість для проведення пропонованих реформ.

До виборів у Верховну Раду пріоритет буде відданий тим реформам, де можна показати швидкий результат і де президент має для цього повноваження.

Нагадаємо, Данилюк заявив, що Зеленський готовий для переговорів с президентом США Дональдом Трампів і главою Росії Володимиром Путіним.