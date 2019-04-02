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Факти / Україна / Суспільство

Україна відновила облаштування стіни на кордоні з РФ

На українсько-російському кордоні стартували активні роботи з інженерно-технічного облаштування.

Україна відновила облаштування стіни на кордоні з РФ

3 1 квітня розпочалися активні комплексні роботи з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ.

– Тільки на ділянці відділу прикордонної служби Лозно-Олександівка улаштовано 6,3 км загороджень зі спіралі типу Єгоза та облаштовано понад 13 км протитранспортного рову, – розповіли у прес-службі ДПСУ.

На ділянці Золочівського району на Харківщині встановлюють системи відеоспостереження та контролю, прокладають переходи через складні ділянки місцевості.

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Крім того проводяться роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об’єктів і в Чернігівській області.

Загалом на 2019 рік планом передбачено виділення з бюджету 400 млн грн.

У 2019 році планується розгорнути 5 комплексів відеоконтролю та сигналізації, облаштувати 50 км протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі, 47,9 км загороджень зі спіралі типу Єгоза, прокласти 65,8 км рокадної дороги, обладнати 40 переходів рокадної дороги через складні ділянки, реконструкція приміщень для підрозділів охорони кордону.

Раніше Факти ICTV писали, що українські прикордонники тільки з початку 2019 року затримали на кордоні з РФ понад 60 громадян України, які були завербовані російськими спецслужбами.

Джерело: ДПСУ

Фото: ДСНС

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