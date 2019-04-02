У G7 привітали позитивну оцінку першому туру виборів президента України представниками ОБСЄ.

Посли країн Великої сімки (G7) виступили із заявою щодо виборів президента України 2019.

Так, представники країн G7 привітали попередню позитивну оцінку ОБСЄ щодо проведення першого туру виборів.

Посли назвали волевиявлення конкурентним, мирним і безпечним.

– День голосування відкриває шлях до другого туру, – йдеться у заяві.

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Разом із тим у G7 прокоментували зауваження ОБСЄ про порушення норм закону про вибори і закликали кандидатів у президенти утриматися від порушень під час підготовки і проведення другого туру виборів.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто переходить у другий тур виборів президента, які об’єднання можливі найближчим часом і як розділиться електорат серед двох фіналістів.

Джерело: G7AmbReformUA