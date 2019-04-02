ЦВК от-от оприлюднить остаточні результати першого туру виборів президента. Факти ICTV підрахували, скільки обійшовся кандидатам їх рейтинг та скільки вони витратили на кожен голос.
ЦВК вже опрацювала 99,7% протоколів, отож маємо майже точні дані щодо голосування громадян. У другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.
Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 онлайн
Факти ICTV порахували, скільки коштів витратили кандидати у президенти на кожен з голосів, які вони отримали.
Як ми рахували?
Кандидати у президенти подавали до ЦВК проміжні звіти про свої виборчі фонди за період з 6 лютого по 18 березня. Окрім того, ми точно знаємо, що кожен кандидат витратив додаткових 2,5 млн на заставу. Окрім Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Їм заставу повернуть, оскільки вони вийшли у другий тур.
Отож, співставивши витрати кандидатів з кількістю виборців, які віддали за них свій голос, можна припустити, скільки їм коштували їх рейтинги.
Зазначимо, що статистка наведена на основі офіційних даних кандидатів. Ми не знаємо, скільки вони витрачали “в тему” і чи витрачали взагалі.
Хто став лідером?
Найбільший виборчий фонд у чинного президента Петра Порошенка – 415 млн. гривень, причому він повністю складається з власних коштів кандидата. Отож кожен голос з його 15,94% обійшовся президенту в середньому у 139 грн.
Були серед кандидатів й ті, хто на виборчий фонд не витратив ні копійки – Олександр Ващенко, Олександр Данилюк, Сергій Носенко, Руслан Ригованов та Роман Насіров.
А у Геннадія Балашова, наприклад, він склав лише близько 20 тис. грн, у Іллі Киви – 30 тис. грн. У порівнянні з мільйонами інших – це мало.
Найдешевше голоси обійшлись Ігорю Смешку. Він витратив 1,8 млн + 2,5 млн застави, а його рейтинг склав 6,03%. Кожен його виборець – це лише 4 грн витрачених коштів. Для порівняння Олег Ляшко витратив 83,9 млн та заставу, а отримав лише 5,48% голосів, кожен з яких обійшовся йому у 84 грн.
Лідером серед найдорожчих голосів став Олександр Соловйов – з його рейтингом у 0,02% за нього проголосували 5354 особи, а фонд кандидата склав аж 8,3 млн грн. Отож за кожного виборця він формально заплатив більше 2 тис. грн.
Факти ICTV публікують повний список кандидатів виборів в Україні 2019 за спаданням – від тих, кому голоси обійшлись найдорожче, до тих, хто заощадив на передвиборчій кампанії.
- Олександр Соловйов – 2031 грн
- Роман Насіров – 976 грн
- Аркадій Корнацький – 891 грн
- Сергій Каплін – 834 грн
- Сергій Носенко – 785 грн
- Віталій Купрій – 592 грн
- Олександр Шевченко – 587 грн
- Віталій Скоцик – 581 грн
- Олександр Данилюк – 536 грн
- Андрій Новак – 467 грн
- Руслан Ригованов – 451 грн
- Олександр Ващенко – 438 грн
- Ілля Кива – 434 грн
- Микола Габер – 428 грн
- Віктор Бондар – 358 грн
- Василь Журавльов – 317 грн
- Ігор Шевченко – 265 грн
- Валентин Наливайченко – 236 грн
- Юрій Дерев’янко – 226 грн
- Юрій Кармазін –195 грн
- Володимир Петров – 187 грн
- Ольга Богомолець – 182 грн
- Інна Богословська – 154 грн
- Олександр Вілкул – 153 грн
- Віктор Кривенко – 153 грн
- Петро Порошенко – 139 грн
- Юлія Литвиненко – 137 грн
- Роман Безсмертний – 128 грн
- Олег Ляшко – 84 грн
- Анатолій Гриценко – 80 грн
- Геннадій Балашов – 77 грн
- Юлія Тимошенко – 66 грн
- Руслан Кошулинський – 60 грн
- Юрій Тимошенко – 26 грн
- Юрій Бойко – 23 грн
- Володимир Зеленський – 17 грн
- Ігор Смешко – 4 грн
До речі, раніше Факти ICTV писали, чого очікувати від Порошенка і Зеленського у другому турі.