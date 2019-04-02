ЦВК от-от оприлюднить остаточні результати першого туру виборів президента. Факти ICTV підрахували, скільки обійшовся кандидатам їх рейтинг та скільки вони витратили на кожен голос.

ЦВК вже опрацювала 99,7% протоколів, отож маємо майже точні дані щодо голосування громадян. У другий тур вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

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Факти ICTV порахували, скільки коштів витратили кандидати у президенти на кожен з голосів, які вони отримали.

Як ми рахували?

Кандидати у президенти подавали до ЦВК проміжні звіти про свої виборчі фонди за період з 6 лютого по 18 березня. Окрім того, ми точно знаємо, що кожен кандидат витратив додаткових 2,5 млн на заставу. Окрім Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Їм заставу повернуть, оскільки вони вийшли у другий тур.

Отож, співставивши витрати кандидатів з кількістю виборців, які віддали за них свій голос, можна припустити, скільки їм коштували їх рейтинги.

Зазначимо, що статистка наведена на основі офіційних даних кандидатів. Ми не знаємо, скільки вони витрачали “в тему” і чи витрачали взагалі.

Хто став лідером?

Найбільший виборчий фонд у чинного президента Петра Порошенка – 415 млн. гривень, причому він повністю складається з власних коштів кандидата. Отож кожен голос з його 15,94% обійшовся президенту в середньому у 139 грн.

Були серед кандидатів й ті, хто на виборчий фонд не витратив ні копійки – Олександр Ващенко, Олександр Данилюк, Сергій Носенко, Руслан Ригованов та Роман Насіров.

А у Геннадія Балашова, наприклад, він склав лише близько 20 тис. грн, у Іллі Киви – 30 тис. грн. У порівнянні з мільйонами інших – це мало.

Найдешевше голоси обійшлись Ігорю Смешку. Він витратив 1,8 млн + 2,5 млн застави, а його рейтинг склав 6,03%. Кожен його виборець – це лише 4 грн витрачених коштів. Для порівняння Олег Ляшко витратив 83,9 млн та заставу, а отримав лише 5,48% голосів, кожен з яких обійшовся йому у 84 грн.

Лідером серед найдорожчих голосів став Олександр Соловйов – з його рейтингом у 0,02% за нього проголосували 5354 особи, а фонд кандидата склав аж 8,3 млн грн. Отож за кожного виборця він формально заплатив більше 2 тис. грн.

Факти ICTV публікують повний список кандидатів виборів в Україні 2019 за спаданням – від тих, кому голоси обійшлись найдорожче, до тих, хто заощадив на передвиборчій кампанії.

Олександр Соловйов – 2031 грн

Роман Насіров – 976 грн

Аркадій Корнацький – 891 грн

Сергій Каплін – 834 грн

Сергій Носенко – 785 грн

Віталій Купрій – 592 грн

Олександр Шевченко – 587 грн

Віталій Скоцик – 581 грн

Олександр Данилюк – 536 грн

Андрій Новак – 467 грн

Руслан Ригованов – 451 грн

Олександр Ващенко – 438 грн

Ілля Кива – 434 грн

Микола Габер – 428 грн

Віктор Бондар – 358 грн

Василь Журавльов – 317 грн

Ігор Шевченко – 265 грн

Валентин Наливайченко – 236 грн

Юрій Дерев’янко – 226 грн

Юрій Кармазін –195 грн

Володимир Петров – 187 грн

Ольга Богомолець – 182 грн

Інна Богословська – 154 грн

Олександр Вілкул – 153 грн

Віктор Кривенко – 153 грн

Петро Порошенко – 139 грн

Юлія Литвиненко – 137 грн

Роман Безсмертний – 128 грн

Олег Ляшко – 84 грн

Анатолій Гриценко – 80 грн

Геннадій Балашов – 77 грн

Юлія Тимошенко – 66 грн

Руслан Кошулинський – 60 грн

Юрій Тимошенко – 26 грн

Юрій Бойко – 23 грн

Володимир Зеленський – 17 грн

Ігор Смешко – 4 грн

До речі, раніше Факти ICTV писали, чого очікувати від Порошенка і Зеленського у другому турі.